ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио

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Среда, 3 июля 2019, 02:14

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.

"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - заявили в Комиссии.

Кроме этого, ЦИК зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ЦИК виборы


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