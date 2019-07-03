ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио
Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.
Отмечается, что эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.
"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - заявили в Комиссии.
Кроме этого, ЦИК зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.
Напомним:
- Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.
- Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.
- Выборы в Раду состоятся 21 июля.
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