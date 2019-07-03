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ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио

Среда, 3 июля 2019, 02:14

Центральная избирательная комиссия распределила эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями на общенациональном канале Общественного телевидения и Общественного радио.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что эфирное время будет предоставляться в два этапа - двумя равными частями по 30 минут.

"Эфирное время для проведения предвыборной агитации политическими партиями, кандидаты в народные депутаты Украины от которых зарегистрированы в ЗБИО, а также кандидатами в народные депутаты Украины, зарегистрированных в ОИО, на региональных радиоканалах не предоставляется", - заявили в Комиссии.

Кроме этого, ЦИК зарегистрировала еще 32 официальных наблюдателей от международных организаций на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля 2019 года. 19 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 13 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
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