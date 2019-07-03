ЦИК определила, на которых округах не состоятся парламентские выборы
ЦИК приняла к сведению, что парламентские выборы не организуются в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса и определила перечень округов, где выборы народных депутатов не состоятся.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.
"ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, и частей округов, на территориях которых голосование граждан на выборах 21 июля не организуется и не проводится и на территориях которых голосование организуется и проводится", - говорится в заявлении Комиссии.
Кроме этого, ЦИК установила, что на территориях, где не будут проходить внеочередные парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не производятся избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.
Также на этих территориях не проводятся другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.
Напомним:
- Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня.
- Партии провели жеребьевку, где определился порядок печати политических сил в бюллетенях на выборах в Верховную Раду 21 июля.
- Выборы в Раду состоятся 21 июля.
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