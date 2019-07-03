ЦИК определила, на которых округах не состоятся парламентские выборы

106 просмотров
Среда, 3 июля 2019, 04:08

ЦИК приняла к сведению, что парламентские выборы не организуются в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса и определила перечень округов, где выборы народных депутатов не состоятся.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

"ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, и частей округов, на территориях которых голосование граждан на выборах 21 июля не организуется и не проводится и на территориях которых голосование организуется и проводится", - говорится в заявлении Комиссии.

Кроме этого, ЦИК установила, что на территориях, где не будут проходить внеочередные парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не производятся избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.

Также на этих территориях не проводятся другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Напомним:

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на ТВ и радио 3 июля 2019, 02:14
ЦИК может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария 2 июля 2019, 23:55
Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально 2 июля 2019, 22:52
Все новости
Главные новости
В РФ окончательные обвинения выдвинули уже 13 украинским морякам - адвокат
ЦИК может пересмотреть решение о регистрации Клюева и Шария
Письмо ГПУ в ЦИК: Клюев бежал с Януковичем, затем мог пересекать границу только нелегально
Новости 2 июля: Регистрация Клюева и Шария кандидатами в депутаты, причина взрыва на Днепропетровщине
Все новости
мнение

Научные аргументы, почему вам надо завести собаку

социум

Первый в Украине театр для младенцев: как посетить и поддержать

Опыт

9 лет с болезнью Лайма. Личный опыт

Поиск по сайту
Архив
Весь архів