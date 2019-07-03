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ЦИК определила, на которых округах не состоятся парламентские выборы

Среда, 3 июля 2019, 04:08

ЦИК приняла к сведению, что парламентские выборы не организуются в аннексированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса и определила перечень округов, где выборы народных депутатов не состоятся.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

"ЦИК определила перечни одномандатных избирательных округов, образованных на территории Донецкой и Луганской областей, и частей округов, на территориях которых голосование граждан на выборах 21 июля не организуется и не проводится и на территориях которых голосование организуется и проводится", - говорится в заявлении Комиссии.

Кроме этого, ЦИК установила, что на территориях, где не будут проходить внеочередные парламентские выборы, не образуются ОИК и УИК, не проводится предвыборная агитация, не производятся избирательные бюллетени, списки избирателей, именные приглашения и другая избирательная документация.

Также на этих территориях не проводятся другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборы
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