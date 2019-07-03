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Трюдо: Канада готова ужесточить санкции против России

Среда, 3 июля 2019, 06:57

Правительство Канады готово рассмотреть расширение санкций против РФ за нарушения ею международного законодательства и вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает "Укринформ".

"По нашему мнению, очень важно, чтобы РФ действительно продемонстрировала положительные действия. Мы и в дальнейшем твердо будем стоять с Украиной, в том числе накладывая санкции на российских чиновников.

Мы всегда будем делать это, поскольку являются друзьями Украины", - подчеркнул Трюдо.

Кроме этого, он раскритиковал решение Совета Европы вернуть РФ полноправное членство в организации.

"Мы были разочарованы возвращением России в Совет Европы, вопреки тому, что захваченные в Азове украинские моряки не были возвращены", - заявил канадский премьер.

"Мы имеем едва ли не самый длинный перечень санкций против РФ среди всех стран мира, но делаем это параллельно с нашими международными союзниками и партнерами, поскольку очень обеспокоены действиями российского флота против Украины", - добавил он.

Темы: КанадаРосcиясанкции
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