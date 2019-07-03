Смерть 3-летней девочки: под подозрением оказались полицейские

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Среда, 3 июля 2019, 10:27

Прокуратура объявила двум инспекторам по ювенальной превенции полиции о подозрении в служебной халатности, которая привела к смерти 3-летней девочки в городе Купянск.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

По данным следствия, в райотдел полиции неоднократно обращалась бабушка 3-летней девочки, заявляя о возможной угрозе жизни и здоровью ее внучки из-за жестокого отношения матери и отчима к ребенку.

"Вместе с тем, ни одно из заявлений бабушки не было рассмотрено должным образом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летняя инспектор полиции прекратила рассмотрение одного из таких обращений после формальных объяснений матери ребенка.

А 21-летний ювенальный инспектор ограничился телефонным разговором с отчимом и провел несколько рейдов с социальными службами, во время которых двери дома им не открывали.

Несмотря на это правоохранители не сообщили в соответствующие органы и службы по делам детей о возможном факте угрозы здоровью малолетнего ребенка.

После обращения бабушки в больницу, медики зафиксировали многочисленные ушибы и синяки на теле ребенка.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (нанесение легких телесных повреждений) УК.

Однако даже после поручений следователя ювенальные инспекторы не проверяли условия проживания ребенка и не допрашивали родителей.

"Небрежное отношение правоохранителей к служебным обязанностям привело к тому, что в сентябре 2018 года девочка, которая в очередной раз пострадала от побоев, погибла", - говорится в сообщении.

Сейчас производство в отношении матери и отчима погибшего ребенка слушается в Купянском районном суде.

30-летней женщине и ее 40-летнему сожителю инкриминируется пытки, нанесение тяжких телесных повреждений и умышленное причинение смерти малолетнему ребенку с целью скрыть другое преступление по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемые сотрудники полиции отстранены от должности и находятся под домашним арестом.

Украинская правда

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Темы: Харьковская область дети полиция


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