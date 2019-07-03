"Голос" заявил, что отказался от 2 миллионов взносов

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Среда, 3 июля 2019, 10:44

В партии "Голос" заявили, что вернули около 2 миллионов гривен взносов из-за того, что они не соответствуют фандрайзинговой политике политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Мы проводим проверку всех взносов, которые к нам поступают. Когда мы начали кампанию фандрайзинга, время от времени получаем непрозрачные платежи - от людей с налоговым долгом, с незакрытыми судимостями. Мы обязательно возвращаем эти деньги, даже если это большие суммы", - рассказала глава партии Юлия Клименко.

Сообщается, что согласно своей политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию но не будут противоречить нашим ценностям.

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Напомним:

  • Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.

Украинская правда

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Темы: Голос


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