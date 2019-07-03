"Голос" заявил, что отказался от 2 миллионов взносов

В партии "Голос" заявили, что вернули около 2 миллионов гривен взносов из-за того, что они не соответствуют фандрайзинговой политике политсилы.

Об этом сообщает пресс-служба партии в Facebook.

"Мы проводим проверку всех взносов, которые к нам поступают. Когда мы начали кампанию фандрайзинга, время от времени получаем непрозрачные платежи - от людей с налоговым долгом, с незакрытыми судимостями. Мы обязательно возвращаем эти деньги, даже если это большие суммы", - рассказала глава партии Юлия Клименко.

Сообщается, что согласно своей политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию но не будут противоречить нашим ценностям.

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Напомним: