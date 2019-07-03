Зеленский пожаловался Волкеру на Россию

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Среда, 3 июля 2019, 11:33

Президент Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем США Куртом Волкером в Канаде рассказал, что Россия "не демонстрирует доброй воли" для урегулирования конфликта на Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Зеленский отметил, что РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное перемирие".

Кроме того, по его словам, продолжаются обстрелы, в том числе автомобилей медицинской помощи, а на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Зеленский отметил, что Украина, со своей стороны, полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельство этого – перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил в Станице Луганской.

Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Ранее Зеленский призвал партнеров в Европе и США отреагировать на обстрел боевиками санитарного автомобиля в Водяном, в результате которого погибли боевой медик и водитель.

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Темы: Зеленский США Росcия


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