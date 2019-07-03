Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский пожаловался Волкеру на Россию

Среда, 3 июля 2019, 11:33

Президент Владимир Зеленский на встрече со специальным представителем США Куртом Волкером в Канаде рассказал, что Россия "не демонстрирует доброй воли" для урегулирования конфликта на Востоке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, Зеленский отметил, что РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное перемирие".

Кроме того, по его словам, продолжаются обстрелы, в том числе автомобилей медицинской помощи, а на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Зеленский отметил, что Украина, со своей стороны, полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельство этого – перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил в Станице Луганской.

Зеленский поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Ранее Зеленский призвал партнеров в Европе и США отреагировать на обстрел боевиками санитарного автомобиля в Водяном, в результате которого погибли боевой медик и водитель.

Темы: ЗеленскийСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: