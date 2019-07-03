Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилюк: Зеленский быстро вырос как политик

Среда, 3 июля 2019, 12:04

Секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны, а ранее член предвыборной Зекоманды Александр Данилюк заявляет, что президент Владимир Зеленский "очень вырос" как политик.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Он вырос. За месяц, который Зеленский был на посту президента, он вырос, очень быстро набрался информации и понимания", - сказал Данилюк.

В частности, он сравнил две встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном – когда Зеленский еще был кандидатом и когда стал президентом.

"Мы понимали, что, скорее всего, будет подниматься и вопрос ПАСЕ. Хотя на самом деле он почти не поднимался, это мы сказали, что это недопустимо. И Зеленский, даже когда французская сторона выражала свою аргументацию, почему это "правильно", последовательно говорил: "Нет, должно быть так и так". И даже когда вышел на пресс-конференцию, он это повторил. Я не знаю, какие были расчеты, но президент занимал очень жесткую позицию в этом вопросе", - пояснил "рост" Зеленского Данилюк.

Сравнивая поведение экс-президента Петра Порошенко и Зеленского на международных переговорах высокого уровня, Данилюк заявил, что Зеленский больше представляет страну.

"Мне кажется, что Зеленский больше представляет страну. Как человек он больше апеллирует к людям, которые за ним. Он строит какие-то персональные отношения, что это не просто он, а это еще и все украинцы за ним", - подытожил Данилюк.

Больше читайте в интервью Данилюка: "Зеленский апеллирует к людям, а Порошенко всегда говорил "мои люди""

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Александр ДанилюкЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Александр Данилюк
НАПК нашло нарушение во время конкурса на должность руководителя БЭБ – адвокаты Данилюка
Милованов промолчал о конфликте интересов – адвокаты Данилюка
Данилюк пошел судом на комиссию, которая завернула его с конкурса на руководителя БЭБ
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: