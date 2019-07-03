Данилюк: Зеленский быстро вырос как политик

Секретарь Совета национальной совета безопасности и обороны, а ранее член предвыборной Зекоманды Александр Данилюк заявляет, что президент Владимир Зеленский "очень вырос" как политик.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Он вырос. За месяц, который Зеленский был на посту президента, он вырос, очень быстро набрался информации и понимания", - сказал Данилюк.

В частности, он сравнил две встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном – когда Зеленский еще был кандидатом и когда стал президентом.

"Мы понимали, что, скорее всего, будет подниматься и вопрос ПАСЕ. Хотя на самом деле он почти не поднимался, это мы сказали, что это недопустимо. И Зеленский, даже когда французская сторона выражала свою аргументацию, почему это "правильно", последовательно говорил: "Нет, должно быть так и так". И даже когда вышел на пресс-конференцию, он это повторил. Я не знаю, какие были расчеты, но президент занимал очень жесткую позицию в этом вопросе", - пояснил "рост" Зеленского Данилюк.

Сравнивая поведение экс-президента Петра Порошенко и Зеленского на международных переговорах высокого уровня, Данилюк заявил, что Зеленский больше представляет страну.

"Мне кажется, что Зеленский больше представляет страну. Как человек он больше апеллирует к людям, которые за ним. Он строит какие-то персональные отношения, что это не просто он, а это еще и все украинцы за ним", - подытожил Данилюк.

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