Во Львове стреляли в маршрутке

Во Львове девятнадцатилетний парень стрелял в маршрутке, полицейские установили личность злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

2 июля около 22.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Владимира Великого во Львове, во время проезда в маршрутном такси, неизвестный мужчина выстрелил из оружия. Злоумышленника задержали сами граждане, после чего сообщили о происшествии правоохранителям.

Злоумышленником оказался девятнадцатилетний львовянин. Также с места происшествия полицейские изъяли стартовый пистолет, который направлен на экспертное исследование.

Полиция предварительно установила, что во время проезда в маршрутном такси мужчина вел себя неадекватно, на замечания пассажиров не реагировал, а в дальнейшем – вытащил оружие и осуществил один выстрел.

Пострадавших в результате происшествия нет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Проводится досудебное расследование, назначены экспертизы.