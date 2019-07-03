Пожар на секретной субмарине РФ: Что известно о гибели 14 моряков

1 июля в России погибли 14 моряков-подводников. По коротким официальным сообщениям, они отравились продуктами горения в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который проводил биометрические измерения в океане.

За два дня даже предыдущие причины произошедшего не установлены, Минобороны РФ не сообщает, ни что произошло под водой, ни точное количество выживших, а в Кремле трагедию вообще не комментируют.

Следственный комитет РФ по состоянию на 3 июля не возбудил дела по факту гибели людей, сообщив только, что проводит доследственную проверку, по результатам которой примет процессуальное решение.

Вместе с тем по информации Reuters, директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности рассказал, что Россия сообщила норвежской стороне о взрыве газа на борту субмарины.

О взрыве, который предшествовал пожару, сообщал и источник телеграм-канала Baza.

Украинская правда собрала информацию о трагедии, которая известна на данное время.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, погибли 14 членов экипажа, "остальных удалось спасти", однако количества выживших послу пожара он не назвал.

"Находившиеся на борту подводники были уникальными военными специалистами – высококлассными профессионалами, проводившими важные исследования по изучению гидросферы Земли", - цитирует Шойгу ТАСС.

Имена погибших не назвали. Сейчас, со слов президента РФ Владимира Путина, известно только то, что семь из них – капитаны первого ранга, двое – Герои России.

На данный момент точно не известно даже то, где именно был пожар.

По данным источника РБК, трагедия произошла на атомной глубоководной станции "Калитка" АС-12, которую неофициально называют "Лошарик".

В свою очередь "Открытые медиа" со ссылкой на два источника в Северном флоте сообщали, что авария случилась не на АС, а на ее носителе – скорее всего, на подводной лодке БК-64 "Подмосковье".

Как сообщает "Медуза", журналисты нашли рыбаков, которые стали очевидцами аварийного всплытия подлодки, где в результате пожара погибли 14 моряков.

"Мы вечером шли в сторону Кильдина, и тут, где-то в полдесятого вечера, всплывает подлодка. Прямо полностью всплывает. Никогда в жизни такого не видел. На палубе люди бегают, суетятся", - рассказал один из рыбаков.

Он отметил, что к подлодке почти сразу после всплытия подошел военный корабль и два буксира.

Очевидцы добавили, что подлодка ушла около 23:00.

"Лодка шла быстро, мы еще с мужиками решили: значит, не авария. Раз своим ходом и быстро идет. Ни дыма не было, ничего. Потом нам сказали, что кто-то видел, как в Уре выгружали тела", - рассказал рыбак.

В Кремле гибель 14 подводников не комментируют.

На вопросы группы журналистов о том, что до сих пор точно и непонятно, на какой именно подлодке или станции произошло это ЧП, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эта информация "относится к категории абсолютно секретных".

На просьбу прокомментировать, что делали семь капитанов первого ранга на этом аппарате, Песков тоже ответил, что это гостайна.

На вопросы о том, есть ли на борту этой лодки атомный реактор, произошла ли трагедия именно на "Лошарике" и чем точно занимался подводный аппарат в океане, пресс-секретарь Путина заявил, что это вопросы к Минобороны.

Что известно про "Лошарик"

По данным "Медузы", атомная станция АС-12 создана для исследований дна океана. Но военные США в 2015 году заявили, что эти станции могут применять и в диверсионных целях: например, для присоединения к подводным кабелям секретной связи.

Отмечается, что всего было выпущено 7 аппаратов этого класса. У всех станций есть атомный реактор. Они официально не несут никакого вооружения, вместо этого у них есть манипуляторы для работы с подводными объектами.

"Лошарик" был спущен на воду в 2003 году. Его использовали в 2012 году, когда Россия в очередной раз решила доказать, что проходящие через Северный полюс подводные хребты Ломоносова и Менделеева относятся к российскому континентальному шельфу.

Отмечается, что атомные глубоководные станции не могут сами ходить в дальние походы, поэтому их транспортируют к месту проведения исследований большой атомной подводной лодкой.

Ранее таким носителем была лодка БС-136 "Оренбург", а в 2016 году ее заменила лодка БС-64 "Подмосковье".

Сейчас в РФ готовят большую подлодку "Белгород", которая может нести как атомные глубоководные станции, так и беспилотные подводные лодки (торпеды) "Посейдон" с мощным ядерным зарядом.

"Белгород" планируют спустить на воду в 2010 году.

Отмечается, что "Белгород" и все атомные глубоководные станции сведены в 29-ю бригаду подводных лодок, которая напрямую подчиняется Главному управлению глубоководных исследований Минобороны.

Командование части находится в Петергофе, а сами лодки и станции – в Оленьей Губе рядом с поселком Гаджиево Мурманской области.