Защита люстрации: под КС будет митинг, "Голос" озвучил требование к Зеленскому и Раде

4 июля Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по двум конституционным представлениям Верховного Суда и представлению 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" о конституционности отдельных положений закона "Об очищении власти".

Националисты от ВО "Свобода" планируют пикетировать КС "с целью не допустить реванша "регионалов" и защитить закон о люстрации".

Также общественные активисты планируют прийти под Конституционный Суд.

Партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" вместе с другими общественными организациями и движениями потребует под КС "справедливого и единственно верного решения".

Команда партии "Голос" присоединится к "акции защиты люстрации" без партийной символики и флагов.

"Голос" заявляет, что выступает против отмены закона "Об очищении власти", больше известного как закон о люстрации, и настаивает на усилении механизма люстрации.

"Люстрация была одним из ключевых требований и одним из ключевых достижений Майдана. Публичный отказ государства под любыми предлогами от люстрации чиновников времен Януковича категорически неприемлем", – говорится в заявлении партии Святослава Вакарчука.

"Мы настаивали, настаиваем и будем настаивать на люстрации как действенном механизме очищения власти", – заявляет "Голос".

Эта партия убеждена, что "закон о люстрации должен очистить и защитить Украину от старой политики".

"Если КСУ признает закон неконституционным, мы будем настаивать на принятии нового закона – он должен быть таким, чтобы никто не мог поставить под сомнение его применение", – заявляет "Голос".

По мнению партии Вакарчука, "нереформированный постмайданной властью КСУ усиливает риск отмены люстрации и возвращения на должности тысяч чиновников, власть имущих, правоохранителей времен Януковича".

"Те, кто расстреливали Майдан, способствовали оккупации Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, снова станут полноценными руководителями страны", – возмущается "Голос".

"Следует как можно скорее снять основания для рассмотрения закона в КСУ и защитить процедуру люстрации", – заявляют в партии.

"Голос" также считает, что президент Владимир Зеленский должен призвать КС отложить решение о люстрации и призвать парламент в ближайшее время провести внеочередное заседание и рассмотреть законопроект 2695, который учитывает замечания Венецианской комиссии, чтобы снять какие бы то ни было вопросы о конституционности закона.

"Верховная Рада, не дожидаясь призыва президента, должна самостоятельно инициировать внеочередное заседание и принять закон 2695 после его доработки профильным комитетом", – заявляет "Голос".