Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия отвергает расследование MH17
Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.
Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах", – цитирует Пескова собственный корреспондент УНИАН в РФ.
"Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации", – заявил Песков.
По его словам, "такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших (российских – ред.) визави в Нидерландах и других странах".
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Напомним:
- Международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемыхв причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").
- Аксенова упоминали в итоговых данных расследования Международной совместной следственной группы (JIT) по катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. По информации представителей следствия, Аксенов организовывал военную поддержку представителям "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.
- Подозреваемые будут объявлены в международный розыск. Также стало известно, что следователи не будут просить Россию и Украину об экстрадиции подозреваемых. Следователи заявили, что их задача - представить доказательства в отношении подозреваемых, а уже суд Гааги будет решать их судьбу.
- Суд над подозреваемыми в сбитии малайзийского "Боинга" начнется в марте 2020 года.
- Служба безопасности сообщила о подозрении трем гражданам РФ и одному гражданину Украины в организации и пособничестве теракту.