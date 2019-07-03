Путин заявил премьеру Нидерландов, что Россия отвергает расследование MH17

Россия не признает результаты расследования катастрофы самолета Малайзийских авиалинии рейса MH17 в небе над Донецкой областью в июле 2014 года.

Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте во время встречи на полях саммита G20 в городе Осака, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить эту беседу: это было очень краткое общение на ногах, в кулуарах", – цитирует Пескова собственный корреспондент УНИАН в РФ.

"Помимо премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы практически со всеми участниками этого саммита", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации", – заявил Песков.

По его словам, "такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших (российских – ред.) визави в Нидерландах и других странах".

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Напомним: