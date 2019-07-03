Зеленский в Торонто сходил к бизнесу, а его жена – в госпиталь

Президент Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину.

Об этом он заявил в Торонто 3 июля во время встречи с представителями бизнеса, входящими в Economic Club of Canada, сообщает пресс-служба главы государства.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы – одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Украине назначено новое руководство Службы безопасности, Пограничной службы, Налоговой и Таможенной служб – и их "главная задача – побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес".

"Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", – заверил президент.

По мнению Зеленского, пресечение контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени может добавить госбюджету Украины почти 10 миллиардов долларов США в год.

"Нам нужны справедливые суды... Наша команда готовит для этого отдельный план", – добавил он.

Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, Зеленский назвал интернет технологии, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых.

В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство IT-центра во Львове.

"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован IT-бизнес и соответствующие университеты", – сказал президент.

Зеленский отметил, что особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматривать в первую очередь.

Он предложил создать специальный инвестфонд для канадцев украинского происхождения – и пообещал отдельную команду для его поддержки.

Президент выразил уверенность в поддержке МВФ и Всемирного банка.

Кроме того, Зеленский встретился с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной.

Он поблагодарил их за поддержку Украины и санкции против России, выразил надежду на продолжение активных контактов.

Между тем, жена украинского президента Елена Зеленская в Канаде встретилась с министром по делам детей и женщин правительства провинции Онтарио Джил Данлоп. Во встрече также участвовал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и парламентский секретарь министра здравоохранения провинции Онтарио Робин Мартин.

Основной темой встречи было ознакомление с программой реализации стратегии поддержки детского здоровья в канадской провинции и возможности для сотрудничества.

Кроме того, первая леди посетила детский госпиталь SickKids, который имеет свой Центр исследований и оказывает помощь в сферах онкологии, дерматологии, пренатального здоровья, психиатрии, психологической реабилитации, пластической хирургии и т. п.

С президентом госпиталя Рональдом Коном Зеленская осмотрела помещение медучреждения и ознакомилась с Программой педиатрического стажировки для Украины (действует с 2013 года).