Зеленский в Торонто сходил к бизнесу, а его жена – в госпиталь
Президент Владимир Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину.
Об этом он заявил в Торонто 3 июля во время встречи с представителями бизнеса, входящими в Economic Club of Canada, сообщает пресс-служба главы государства.
"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы – одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", – сказал Владимир Зеленский.
Он отметил, что в Украине назначено новое руководство Службы безопасности, Пограничной службы, Налоговой и Таможенной служб – и их "главная задача – побороть контрабанду и коррупцию, срочно прекратить давление на "белый" бизнес".
"Постепенно увольняются люди, которых связывали с рейдерством и манипуляциями с государственными реестрами", – заверил президент.
По мнению Зеленского, пресечение контрабанды, преодоление коррупции и выведение экономики из тени может добавить госбюджету Украины почти 10 миллиардов долларов США в год.
"Нам нужны справедливые суды... Наша команда готовит для этого отдельный план", – добавил он.
Среди отраслей, которые могут заинтересовать инвесторов, Зеленский назвал интернет технологии, производство "зеленой" энергии и добычу полезных ископаемых.
В частности, канадская компания Brookfield уже инвестирует десятки миллионов долларов в строительство IT-центра во Львове.
"Мы очень заинтересованы в реализации не менее пяти таких проектов в основных городах, где сконцентрирован IT-бизнес и соответствующие университеты", – сказал президент.
Зеленский отметил, что особой темой является восстановление Донбасса, поэтому проекты по инвестированию в этот регион будут рассматривать в первую очередь.
Он предложил создать специальный инвестфонд для канадцев украинского происхождения – и пообещал отдельную команду для его поддержки.
Президент выразил уверенность в поддержке МВФ и Всемирного банка.
Кроме того, Зеленский встретился с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной.
Он поблагодарил их за поддержку Украины и санкции против России, выразил надежду на продолжение активных контактов.
Между тем, жена украинского президента Елена Зеленская в Канаде встретилась с министром по делам детей и женщин правительства провинции Онтарио Джил Данлоп. Во встрече также участвовал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба и парламентский секретарь министра здравоохранения провинции Онтарио Робин Мартин.
Основной темой встречи было ознакомление с программой реализации стратегии поддержки детского здоровья в канадской провинции и возможности для сотрудничества.
Кроме того, первая леди посетила детский госпиталь SickKids, который имеет свой Центр исследований и оказывает помощь в сферах онкологии, дерматологии, пренатального здоровья, психиатрии, психологической реабилитации, пластической хирургии и т. п.
С президентом госпиталя Рональдом Коном Зеленская осмотрела помещение медучреждения и ознакомилась с Программой педиатрического стажировки для Украины (действует с 2013 года).