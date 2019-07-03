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На Донбассе боевики 10 раз стреляли, ранили двух бойцов

Среда, 3 июля 2019, 21:20

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 10 обстрелов украинских позиций на Донбассе, двое украинских военных получили ранения.

Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил.

Отмечается, что боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Согласно сообщению, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" трижды обстреляны Водяное, Опытное и Марьинка, в районе группировки "Север" семь обстрелов - Зайцевого, Новолуганского, Доломитного, Южного.

Также сообщается о двух раненых в результате обстрелов.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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