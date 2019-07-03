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Новости 3 июля: Новые детали регистрации Клюева и Шария, конец работы предвыборной делегации ПАСЕ

Среда, 3 июля 2019, 21:30

Верховный суд не обязывал ЦИК регистрировать Клюева и Шария, предвыборная делегации ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине — новости, которые были актуальны 3 июля.

О Клюеве и Шарие

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Андрей Клюев покинул Украину в 2014 году и с тех пор не проживал на территории нашей страны.

Позже глава Верховного суда заявил, что суд не обязывал Центральную избирательную комиссию регистрировать экс-главу администрации Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в нардепы, а лишь поручил продолжить рассмотрение их документов.

Служба безопасности Украины также начала проверять, находились ли Андрей Клюев, Анатолий Шарий и Ренат Кузьмин в Украине в последние 5 лет, что является условием участия в выборах.

О предвыборной делегации ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной рады Украины отозвать приглашение на наблюдение за досрочными парламентскими выборами 21 июля.

Позже предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила свою работу в Украине. Делегация находилась в Киеве 2-3 июля для оценивания предвыборной ситуации в Украине.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – "О противодействии сквернословию".

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге выбрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ может не платить долг Совету Европы за часть 2017 и 2018 год, поскольку тогда делегация не принимала участия в работе ПАСЕ.

Президент Владимир Зеленский сказал, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро и приглашает иностранных инвесторов на форум в Мариуполе.

Украинская правда
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