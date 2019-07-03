Рада не обязана приглашать ПАСЕ на выборы – МИД

Верховная Рада не обязана приглашать представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы быть наблюдателями на парламентских выборах 21 июля.

Об этом заявила Укринформу пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"В международной межправительственной организации, которой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека. А ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы", - пояснила Зеленко.

Она также не согласилась с укором в адрес Украине президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, что Рада обязана "предложить Ассамблее наблюдать за выборами".

"К сожалению, на июньской сессии этот совещательный орган СЕ сам проголосовал за необязательность выполнения своих решений, когда, по сути, отменил требование к России выполнять не одно, а целых 7 решений, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины. Поэтому вопрос к госпоже Паскье, готова ли она осуществлять шаги к возвращению авторитета совещательного органа Совета Европы и следовательно – его решений", - напомнила пресс-секретарь МИД.

Напомним: