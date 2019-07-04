Супрун вступилась за мат: Меткая брань полезна для здоровья

И.о министра здравоохранения Ульяна Супрун не поддерживает инициативу народного депутата Ольги Богомолец "о противодействии сквернословию" и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.

Об этом она написала в facebook.

"Метко и точно применена брань, описывающий наше отношение к ситуации, и не направленная на то, чтобы ​​обидеть собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - отметила Супрун.

Она обратила внимание на тот факт, что, когда человек реагирует нецензурной лексикой на сложную неприятную ситуацию, а не на человека, то чувствует облегчение.

"В этом случае наше возмущение новостями, боль при тренировке, травме, тревожность, удивление или испуг находят мгновенное и достаточно точное выражение, на что мозг реагирует выделением эндорфинов. Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовольствии", - пояснила она.

Ссылаясь на научные исследования, Супрун отметила эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога.

При этом она подчеркнула, что матом следует именно пользоваться в самый нужный момент, а не разговаривать им постоянно. Иначе мозг привыкает и перестает воспринимать брань как нечто экстраординарное.

И.о. министра также отметила, что понимать и выражать свои эмоции тоже полезно для здоровья. А вот длительное угнетение эмоций, вместо их проявления (так называемое репрессивное сдерживание эмоций) связано с высокой заболеваемостью раком и гипертонией.

Она напомнила также о существовании болезни под названием синдром Туретта. Так, 10-20% людей с синдромом Туретта могут прибегать к потоку бранных слов, когда напуганы или возбуждены. Также симптомом некоторых болезней является состояние афазии. У людей с ней нарушена речь и ее понимание, но материться они иногда могут прекрасно.

"Ученые объясняют это тем, что брань не воспринимается нашим мозгом буквально. Мы не представляем именно то, что слышим и говорим, и апеллируем именно к досадной возмутительной ситуации, а не к половым органам, например", - объяснила Супрун.

Поэтому, подчеркивает она, обычная речь и обсценная лексика - это отдельные вещи с точки зрения нейрофизиологии.

"Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценных лексику как таковую", - отметила Спрун.

"А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - добавила она.

Напомним: