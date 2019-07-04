Суд обязал СБУ предоставить Мангеру результаты наблюдения за ним

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ предоставить информацию о результатах НСРД - негласных следственных (розыскных) действий Владиславу Мангеру, фигуранту дела об убийстве херсонской активистки, и.о. управляющей делами исполкома Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, пишет Укринформ.

"Шевченковский районный суд Киева вчера удовлетворил нашу жалобу и обязал следователей предоставить Мангеру информацию о результатах НСРД - это негласные следственные (розыскные) действия в отношении него. Речь идет о прослушивании, наружном наблюдении - такие вещи. То есть, в течение 3 дней со дня вступления решения суда в силу (решение вступает в силу через 5 дней), следователи СБУ должны предоставить такую ​​информацию", - отметил адвокат.

По его словам, ознакомление с этими материалами даст защите возможность четко понять, на чем же основывается подозрение. Потому что, по мнению стороны защиты, материалы дела, которые предоставляли, доказательств не содержат, и если в "негласных розыскных действиях ничего нет, то это будет означать, что нет никаких доказательств, и тогда у нас будет основание подавать ходатайство о закрытии дела в части, касающейся Мангера".

Напомним: