Швейцария может конфисковать замороженные деньги Иванющенко

В Швейцарии заблокированы 72 миллиона франков бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко, эти средства могут конфисковать.

Об этом сообщает DW.com.

Деньги заблокированы в рамках уголовного дела о хищении в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу.

Правоохранители подозревают, что подконтрольные жене Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства, но работы не выполнили, а деньги вывели в Швейцарию.

Также в рамках этого дела заблокирован бизнес-центр стоимостью около 20 миллионов евро, который наполовину принадлежит Иванющенко.

Ирина Иванющенко отвергает все обвинения и уверяет, что заблокированные деньги не связаны с мужем и "киотским" заказом.

Сейчас одиозный экс-регионал с помощью решений украинских судов пытается разморозить деньги.

В апреле этого года Киевский апелляционный суд обязал прокуратуру закрыть "киотское" уголовное производство "из-за затягивания расследования".

Другое подобное решение суд выносил в 2017 году, но оно было отменено в Кассационном уголовном суде.

Иванющенко также пытается судиться в Швейцарии, однако до сих пор суды этой страны отвергали его иски.

Федеральное ведомство юстиции Швейцарии постановило, что средства будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины сообщит швейцарской стороне о невозможности доведения дела до судебного приговора.

Но даже если генпрокурор и напишет в Швейцарию письмо о том, что производство закрыто, это не будет означать автоматического размораживания средств.

Причина в том, что фамилия Иванющенко содержится в швейцарском санкционном списке.

По закону Швейцарии, страна может не размораживать активы иностранных экс-чиновников, даже когда их страны зарывают производства.

В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 требует удалить его фамилию из санкционного списка, но Швейцария не спешит это делать.

Издание отмечает, что сейчас у Украины есть все необходимое для расследования дела. Еще в 2017 году Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Юрия Иванющенко и его семьи.

Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и передачи их Украине.

Напомним: