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Фейерверк, который убил женщину в Беларуси, сделали в России

Четверг, 4 июля 2019, 12:59

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" г. Сергиев Посад и сейчас проводится расследование по факту их взрывов и гибели человека.

Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют", - сказано в сообщении.

Сообщается, что предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм). 

Кроме того, отмечается, что следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что все меры безопасности были соблюдены.  "Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами", - заверили в ведомстве и добавили, что для исключения "человеческого фактора" велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

Напомним:

  • В День независимости Беларуси 3 июля в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко – от ранения осколками погибла пожилая женщина, еще пятеро были госпитализированы, еще трое обратились к медикам с легкими ранениями.

Украинская правда

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Темы: БеларусьРосcия
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