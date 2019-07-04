Фейерверк, который убил женщину в Беларуси, сделали в России

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" г. Сергиев Посад и сейчас проводится расследование по факту их взрывов и гибели человека.

Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют", - сказано в сообщении.

Сообщается, что предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм).

Кроме того, отмечается, что следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что все меры безопасности были соблюдены. "Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами", - заверили в ведомстве и добавили, что для исключения "человеческого фактора" велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

Напомним: