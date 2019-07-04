Фейерверк, который убил женщину в Беларуси, сделали в России

217 просмотров
Четверг, 4 июля 2019, 12:59

В Министерстве обороны Беларуси заявили, что подорвавшиеся в Минске салютные установки и фейерверки были закуплены в России.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" г. Сергиев Посад и сейчас проводится расследование по факту их взрывов и гибели человека.

Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют", - сказано в сообщении.

Сообщается, что предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм). 

Кроме того, отмечается, что следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.

В Минобороны Беларуси подчеркнули, что все меры безопасности были соблюдены.  "Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами", - заверили в ведомстве и добавили, что для исключения "человеческого фактора" велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок.

Напомним:

  • В День независимости Беларуси 3 июля в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко – от ранения осколками погибла пожилая женщина, еще пятеро были госпитализированы, еще трое обратились к медикам с легкими ранениями.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Беларусь Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Во время салюта в Минске погибла женщина и еще 8 человек пострадали 4 июля 2019, 10:32
Европейские игры: в последний день украинцы завоевали "золото" и "серебро" 30 июня 2019, 14:51
Россияне после избрания Зеленского чуть "потеплели" к Украине 26 июня 2019, 14:48
Все новости
Главные новости
Социологи заметили падение рейтинга "Слуги народа"
МИД ответил президенту ПАСЕ на требование пригласить наблюдателей
Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"
Путин рассказал, чего ждет от Зеленского, чтобы начать диалог
Все новости
еда

Суши: полезные или вредные?

психология

Как правильно "выключать" мозг

еда

Рисовые хлебцы: калорийность, польза и вред

Поиск по сайту
Архив
Весь архів