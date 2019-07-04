КС в четверг не отменит люстрацию

Конституционный суд в четверг 4 июля не примет окончательное решение о конституционности закона "Об очистки власти".

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп "Народного фронта" Виктория Сюмар, которая баллотируется в парламент по спискам "Европейской Солидарности"

"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое – рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - написала она.

Она выразила мнение, что люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства, "чтобы посадить туда люстрованих чиновников времен Януковича-Азарова".

Напомним: