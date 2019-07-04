КС в четверг не отменит люстрацию
Конституционный суд в четверг 4 июля не примет окончательное решение о конституционности закона "Об очистки власти".
Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп "Народного фронта" Виктория Сюмар.
"Мы встретились с председателем Конституционного суда Натальей Шапталой. Донесли настроения, которые есть сегодня у людей относительно возможной отмены декоммунизации и люстрации. Ключевое – рассмотрение этих вопросов будет после обеда, и, как нас заверили, промежуточным, без окончательного решения. Поскольку часть судей отсутствует", - написала она.
Она выразила мнение, что люстрацию хотят отменить до формирования нового правительства, "чтобы посадить туда люстрованих чиновников времен Януковича-Азарова".
Напомним:
- В четверг под Конституционным судом протестуют против возможной отмены закона "Об очистке власти".
- 3 июля несколько политсил и общественные активисты объявили об акции в защиту закона о люстрации.
- В 2015 году 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закон в КС направил Верховный Суд.
- Перед вторым туром президентских выборов журналисты сообщали, что тогдашний советник в штабе Владимира Зеленского Андрей Богдан, предназначенный позже главой Администрации президента, попадает под люстрацию и имел тайную встречу с главой КС.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua