Коломойский рассказал о своих контактах с Зеленским
Олигарх Игорь Коломойский не встречался с Владимиром Зеленским после инаугурации, но имел несколько разговоров с ним.
Об этом миллиардер, который только в мае вернулся в Украину, рассказал в интервью журналу НВ.
На вопрос Кристины Бердинских, держит ли он связь с президентом Зеленским – звонит либо переписывается – Коломойский ответил: "Иногда, редко".
По словам бизнесмена, после инаугурации они еще не встречались лично из-за журналистов.
"Из-за вас же, опять же, не было (встречи – ред.). Из-за Михаила Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях")", – заявил Коломойский.
На вопрос, о чем он общается с Зеленским, миллиардер ответил: "Морально поддерживаю".
Коломойский привел пример телефонных разговоров:
- Как дела? Все в порядке? Держишься?
- Держусь.
- Тяжело?
- Тяжело.
- Ну хорошо, держись дальше. "Денег нет, но вы держитесь".
*Последняя фраза – цитирование слов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказанных пенсионерам аннексированного Крыма в мае 2016 года.
Коломойский заявил, что не обсуждает с Зеленским парламентские выборы.
Он уточнил, что контактов с тех пор, как Зеленский вступил в должность президента, было немного: "Раз, два – и обчелся".
На замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что "официальной встречи у меня с ним не было".
"Может, оговорился", – предположил бизнесмен.
В то же время Коломойский подтвердил, что симпатизирует Зеленскому: "Ну, конечно, не Порошенко. У нас другого президента нет".
"Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", – добавил он.
Напомним:
- Шоумен Владимир Зеленский 21 апреля победил во втором туре выборов президента предыдущего главу государства Петра Порошенко с большим отрывом. Инаугурация состоялась 20 мая.
- Во время предвыборной кампании Зеленского и его сериал "Слуга народа" активно продвигал телеканал "1 + 1", совладельцем которого является Коломойский.
- Колмойського считали покровителем Зеленского, но публично он лишь выражает ему симпатию и благосклонность.
- Юрист Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Зеленского, которую уже реорганизовали в Офис президента.