Коломойский рассказал о своих контактах с Зеленским

Олигарх Игорь Коломойский не встречался с Владимиром Зеленским после инаугурации, но имел несколько разговоров с ним.

Об этом миллиардер, который только в мае вернулся в Украину, рассказал в интервью журналу НВ.

На вопрос Кристины Бердинских, держит ли он связь с президентом Зеленским – звонит либо переписывается – Коломойский ответил: "Иногда, редко".

По словам бизнесмена, после инаугурации они еще не встречались лично из-за журналистов.

"Из-за вас же, опять же, не было (встречи – ред.). Из-за Михаила Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях")", – заявил Коломойский.

На вопрос, о чем он общается с Зеленским, миллиардер ответил: "Морально поддерживаю".

Коломойский привел пример телефонных разговоров:

- Как дела? Все в порядке? Держишься?

- Держусь.

- Тяжело?

- Тяжело.

- Ну хорошо, держись дальше. "Денег нет, но вы держитесь".

*Последняя фраза – цитирование слов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказанных пенсионерам аннексированного Крыма в мае 2016 года.

Коломойский заявил, что не обсуждает с Зеленским парламентские выборы.

Он уточнил, что контактов с тех пор, как Зеленский вступил в должность президента, было немного: "Раз, два – и обчелся".

На замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что "официальной встречи у меня с ним не было".

"Может, оговорился", – предположил бизнесмен.

В то же время Коломойский подтвердил, что симпатизирует Зеленскому: "Ну, конечно, не Порошенко. У нас другого президента нет".

"Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", – добавил он.

Напомним: