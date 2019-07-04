Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коломойский рассказал о своих контактах с Зеленским

Четверг, 4 июля 2019, 13:42

Олигарх Игорь Коломойский не встречался с Владимиром Зеленским после инаугурации, но имел несколько разговоров с ним.

Об этом миллиардер, который только в мае вернулся в Украину, рассказал в интервью журналу НВ.

На вопрос Кристины Бердинских, держит ли он связь с президентом Зеленским – звонит либо переписывается – Коломойский ответил: "Иногда, редко".

По словам бизнесмена, после инаугурации они еще не встречались лично из-за журналистов.

"Из-за вас же, опять же, не было (встречи – ред.). Из-за Михаила Ткача (журналист программы "Схемы: коррупция в деталях")", – заявил Коломойский.

На вопрос, о чем он общается с Зеленским, миллиардер ответил: "Морально поддерживаю".

Коломойский привел пример телефонных разговоров:

- Как дела? Все в порядке? Держишься?

- Держусь.

- Тяжело?

- Тяжело.

- Ну хорошо, держись дальше. "Денег нет, но вы держитесь".

*Последняя фраза – цитирование слов премьер-министра России Дмитрия Медведева, сказанных пенсионерам аннексированного Крыма в мае 2016 года.

Коломойский заявил, что не обсуждает с Зеленским парламентские выборы.

Он уточнил, что контактов с тех пор, как Зеленский вступил в должность президента, было немного: "Раз, два – и обчелся".

На замечание журналиста, что Зеленский однажды упомянул об их личной встрече, Коломойский заверил, что "официальной встречи у меня с ним не было".

"Может, оговорился", – предположил бизнесмен.

В то же время Коломойский подтвердил, что симпатизирует Зеленскому: "Ну, конечно, не Порошенко. У нас другого президента нет".

"Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", – добавил он.

Напомним:

  • Шоумен Владимир Зеленский 21 апреля победил во втором туре выборов президента предыдущего главу государства Петра Порошенко с большим отрывом. Инаугурация состоялась 20 мая.
  • Во время предвыборной кампании Зеленского и его сериал "Слуга народа" активно продвигал телеканал "1 + 1", совладельцем которого является Коломойский.
  • Колмойського считали покровителем Зеленского, но публично он лишь выражает ему симпатию и благосклонность.
  • Юрист Коломойского Андрей Богдан возглавил Администрацию президента Зеленского, которую уже реорганизовали в Офис президента.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КлименкоЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Клименко
На Херсонщине еще один погибший в результате наводнения, 13 человек пропали без вести
Власти ищут пути эвакуации украинцев с оккупированного берега Херсонщины – Клименко
В Украине создают штаб по ликвидации последствий подрыва ГЭС, глава МВД руководит работами
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: