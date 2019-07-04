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Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз — консул

Четверг, 4 июля 2019, 14:37

Руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз.

Об этом она сказала интервью Укринформу.

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - рассказала Крыса.

Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

Отмечается, что увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. 

В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3500 консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз больше.

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульствах - в Кракове, Гданьске и Люблине. За нынешние полгода в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крыса отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы", - отметила консул.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

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Напомним:

  • За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.
  • Из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост, констатировали в НБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаПольшамиграция
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