Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз — консул

1864 просмотра
Четверг, 4 июля 2019, 14:37

Руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польшу с 2014 года выросло в пять раз.

Об этом она сказала интервью Укринформу.

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек", - рассказала Крыса.

Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодня гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

Отмечается, что увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. 

В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3500 консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз больше.

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульствах - в Кракове, Гданьске и Люблине. За нынешние полгода в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крыса отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

"Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы", - отметила консул.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Читайте также: Кадровый голод: как остановить отток мозгов и рук из Украины.

Напомним:

  • За прошлый год объемы денежных переводов в Украину составили 14 миллиардов долларов, что на 19% больше, чем в 2017 году.
  • Из-за трудовой миграции в Украине может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост, констатировали в НБУ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Украина Польша миграция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Папа Римский в четверг встретится с Путиным, будут говорить об Украине 4 июля 2019, 13:14
Судоходство в Крыму: Украина обратилась к ИМО относительно незаконных действий России 3 июля 2019, 20:45
Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине 3 июля 2019, 17:16
Все новости
Главные новости
На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год
Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"
Социологи заметили падение рейтинга "Слуги народа"
МИД ответил президенту ПАСЕ на требование пригласить наблюдателей
Все новости
Фото

Диетолог "на пальцах" объясняет, какой должна быть порция

социум

Как львовянка борется с наличными поборами и коррупцией в школах

мандри

Куда ехать летом на море? Бердянск: маршрут, цены и возможности

Поиск по сайту
Архив
Весь архів