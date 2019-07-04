Быстро урегулировать конфликт на Донбассе не получится – Разумков

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Четверг, 4 июля 2019, 18:37

В урегулировании конфликта на Донбассе заинтересованы не все политические силы, и это будет тяжелый и не быстрый процесс.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков во время круглого стола на тему "Новая политика в Донбассе. Возрождения. Развитие. Стабильность", передает "Интерфакс-Украина".

"Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы не будем заниматься. Говорить, что проблема может быть решена завтра, - это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, это трудный процесс. Самое страшное, что не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - заявил он.

Разумков отметил, что важным аспектом в вопросе возвращения Донбасса является информационная политика.

"Ключевым видом вооружения в этой войне является информация, которая поражает едва ли не сильнее, чем пули, снаряды или мины... Вся информация, которую получают жители Донецкой области, чаще всего выходит из российских телеканалов. Нам нужно вернуть этих людей ментально, а потом заняться экономическим развитием территорий", - сказал он.

Напомним:

  • В больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.

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Темы: Разумков Дмитрий Слуга народа


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