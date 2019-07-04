Под зданием ГПУ перекрасили требования приговоров по делу Гандзюк
Под зданием Генеральной прокуратуры в Киеве участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" баллончиками с краской снова написали требования к ГПУ.
Об этом пишет "Громадське радио".
Сообщается, что активисты также дорисовали пешеходный переход.
О самом событии организаторы писали в Facebook.
"История ничему не учит генпрокурора. Наш вопрос, где приговоры заказчикам убийства Кати, вновь зарисовали. Сегодня в 19:30 мы снова спросим его об этом в ГПУ", - говорится в сообщении.
Они также напомнили, что 6 июня "убийцы получили смешные приговоры в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков".
"Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рищук до сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов. Где приговоры?", - выразили возмущение активисты.
Напомним:
- Как сообщалось ранее, 4 июля активисты во время Международной конференции в Канаде подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", когда на сцене находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
- В ответ на протест Аваков заявил, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.
- 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественного деятеля Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
- Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
- 10 июня около сотни активистов собрались под Генеральной прокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.