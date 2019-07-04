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Под зданием ГПУ перекрасили требования приговоров по делу Гандзюк

Четверг, 4 июля 2019, 21:51

Под зданием Генеральной прокуратуры в Киеве участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" баллончиками с краской снова написали требования к ГПУ.

Об этом пишет "Громадське радио".

Сообщается, что активисты также дорисовали пешеходный переход.

 
громадське радио
 
громадське радио

О самом событии организаторы писали в Facebook.

 

"История ничему не учит генпрокурора. Наш вопрос, где приговоры заказчикам убийства Кати, вновь зарисовали. Сегодня в 19:30 мы снова спросим его об этом в ГПУ", - говорится в сообщении.

Они также напомнили, что 6 июня "убийцы получили смешные приговоры в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков".

"Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рищук до сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов. Где приговоры?", - выразили возмущение активисты.

Напомним:

  • Как сообщалось ранее, 4 июля активисты во время Международной конференции в Канаде подняли плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?", когда на сцене находился министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
  • В ответ на протест Аваков заявил, что в деле об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк могут быть новые сообщения о подозрении.
  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественного деятеля Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • 10 июня около сотни активистов собрались под Генеральной прокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на ГандзюкГенпрокуратураакции
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