Под зданием ГПУ перекрасили требования приговоров по делу Гандзюк

160 просмотров
Четверг, 4 июля 2019, 21:51

Под зданием Генеральной прокуратуры в Киеве участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" баллончиками с краской снова написали требования к ГПУ.

Об этом пишет "Громадське радио".

Сообщается, что активисты также дорисовали пешеходный переход.

 
громадське радио
 
громадське радио

О самом событии организаторы писали в Facebook.

 

"История ничему не учит генпрокурора. Наш вопрос, где приговоры заказчикам убийства Кати, вновь зарисовали. Сегодня в 19:30 мы снова спросим его об этом в ГПУ", - говорится в сообщении.

Они также напомнили, что 6 июня "убийцы получили смешные приговоры в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков".

"Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рищук до сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов. Где приговоры?", - выразили возмущение активисты.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк Генпрокуратура акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Аваков намекнул на новые подозрения в деле Гандзюк 4 июля 2019, 11:02
У Авакова в Канаде спросили, кто заказал Гандзюк 4 июля 2019, 07:39
Суд обязал СБУ предоставить Мангеру результаты наблюдения за ним 4 июля 2019, 05:03
Все новости
Главные новости
Суд заставил ЦИК провести пережеребьевку партий
"Слуга народа" теряет позиции, "Голос" и "Батькивщина" сравнялись - свежий рейтинг
На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год
Коломойский заявил, что война на Донбассе — "внутренний конфликт"
Все новости
Фото

Диетолог "на пальцах" объясняет, какой должна быть порция

мнение

Научные аргументы, почему вам надо завести собаку

социум

Первый в Украине театр для младенцев: как посетить и поддержать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів