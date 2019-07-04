Под зданием ГПУ перекрасили требования приговоров по делу Гандзюк
Под зданием Генеральной прокуратуры в Киеве участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" баллончиками с краской снова написали требования к ГПУ.
Об этом пишет "Громадське радио".
Сообщается, что активисты также дорисовали пешеходный переход.
О самом событии организаторы писали в Facebook.
"История ничему не учит генпрокурора. Наш вопрос, где приговоры заказчикам убийства Кати, вновь зарисовали. Сегодня в 19:30 мы снова спросим его об этом в ГПУ", - говорится в сообщении.
Они также напомнили, что 6 июня "убийцы получили смешные приговоры в обмен на соглашение, по которому должны были сдать заказчиков".
"Прошел месяц. Мангер, Гордеев и Рищук до сих пор на свободе и уже планируют свои политические карьеры после выборов. Где приговоры?", - выразили возмущение активисты.
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