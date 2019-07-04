ЦИК отменила регистрацию 8 мажоритарщиков
Четверг, 4 июля 2019, 23:41
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах – 4 в Киевской и 4 в Одесской областях.
Соответствующие решения комиссия приняла на заседании Центризбиркома в четверг, 4 июля, передает Укринформ.
Сообщается, что кандидаты сами написали заявления об отказе баллотироваться в Верховную Раду.
Также указываются фамилии бывших кандидатов-самовыдвиженцев в ОВО.
В Киевской области:
округ №92 - Гудзенко Виталий Михайлович и Гудзенко Виталий Александрович;
округ №93 - Василий Горбаль;
округ №96 - Александр Таможний.
В Одесской области:
округ №133 - Валерий Андрикевич, Дмитрий Анциферов, Виталий Баранский и Игорь Баранский.
Напомним:
- 3 июля ЦВК отменила регистрацию экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария как кандидатов в народные депутаты.