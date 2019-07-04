ЦИК отменила регистрацию 8 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах – 4 в Киевской и 4 в Одесской областях.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании Центризбиркома в четверг, 4 июля, передает Укринформ.

Сообщается, что кандидаты сами написали заявления об отказе баллотироваться в Верховную Раду.

Также указываются фамилии бывших кандидатов-самовыдвиженцев в ОВО.

В Киевской области:

округ №92 - Гудзенко Виталий Михайлович и Гудзенко Виталий Александрович;

округ №93 - Василий Горбаль;

округ №96 - Александр Таможний.

В Одесской области:

округ №133 - Валерий Андрикевич, Дмитрий Анциферов, Виталий Баранский и Игорь Баранский.

Напомним: