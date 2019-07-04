Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК отменила регистрацию 8 мажоритарщиков

Четверг, 4 июля 2019, 23:41

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 8 кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах – 4 в Киевской и 4 в Одесской областях.

Соответствующие решения комиссия приняла на заседании Центризбиркома в четверг, 4 июля, передает Укринформ.

Сообщается, что кандидаты сами написали заявления об отказе баллотироваться в Верховную Раду.

Также указываются фамилии бывших кандидатов-самовыдвиженцев в ОВО.

В Киевской области:

округ №92 - Гудзенко Виталий Михайлович и Гудзенко Виталий Александрович;

округ №93 - Василий Горбаль;

округ №96 - Александр Таможний.

В Одесской области:

округ №133 - Валерий Андрикевич, Дмитрий Анциферов, Виталий Баранский и Игорь Баранский.

Напомним:

  • 3 июля ЦВК отменила регистрацию экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария как кандидатов в народные депутаты.

Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ЦИК
Из-за запрета ОПЗЖ ее представитель не может зайти в Верховную Раду – ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: