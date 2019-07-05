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В РФ собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного политзаключенного Бекирова

Пятница, 5 июля 2019, 00:20

Российские активисты собирают подписи с призывом "спасти" крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, и обратились к главе Минздрава России Веронике Скворцовой, чтобы ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" заявил активист Константин Котов.

"Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно МОЗ: они, как специалисты, должны понимать, что ему нужно специализированное лечение. Но помощь, которая ему предоставляется в СИЗО - не помогает", - подчеркнул он.

По его словам, на сайте change.org размещена петиция, где врач Ольга Мазурова призывает выпустить Бекирова из СИЗО.

"Автор петиции - врач, и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции - это Минюст.

Именно Минюст должен разрешить, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой уже обращение подавали несколько месяцев назад: адекватной реакции не было", - рассказал активист.

В Министерстве здравоохранения РФ пока не комментировали обращения активистов.

Напомним:

  • 23 июня омбудсмен Людмила Денисова настаивала на том, что дальнейшее пребывание Бекирова в СИЗО Симферополя крайне опасно, поскольку там эпидемия кори.
  • 11 июня Европейский суд по правам человека обязал РФ срочно поместить в больницу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова.
  • Однако старший следователь крымского "ФСБ" России отказалсяего госпитализировать.
  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

Темы: Крымкрымские татарыРосcияполитзаключенные
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