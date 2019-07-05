В РФ собирают подписи за освобождение из СИЗО тяжелобольного политзаключенного Бекирова

Российские активисты собирают подписи с призывом "спасти" крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который находится в СИЗО Симферополя, и обратились к главе Минздрава России Веронике Скворцовой, чтобы ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Об этом в комментарии изданию "Крым.Реалии" заявил активист Константин Котов.

"Нам показалось, что в ситуации с Бекировым поможет именно МОЗ: они, как специалисты, должны понимать, что ему нужно специализированное лечение. Но помощь, которая ему предоставляется в СИЗО - не помогает", - подчеркнул он.

По его словам, на сайте change.org размещена петиция, где врач Ольга Мазурова призывает выпустить Бекирова из СИЗО.

"Автор петиции - врач, и она обращается к врачам. Еще один адресат петиции - это Минюст.

Именно Минюст должен разрешить, чтобы Бекиров получил необходимую медицинскую помощь. Думаем, через некоторое время подадим обращение и туда. Москальковой уже обращение подавали несколько месяцев назад: адекватной реакции не было", - рассказал активист.

В Министерстве здравоохранения РФ пока не комментировали обращения активистов.

Напомним: