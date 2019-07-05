Балух считает обмен единственным способом выйти живым из колонии РФ

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен - это "единственный шанс выйти живым" из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передают "Крым.Реалии".

"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами.

Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живым, считаю обмен", - подчеркнул Балух.

Напомним: