Балух считает обмен единственным способом выйти живым из колонии РФ

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Пятница, 5 июля 2019, 01:22

Украинский политзаключенный Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен - это "единственный шанс выйти живым" из российской колонии.

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, передают "Крым.Реалии".

"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами.

Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом, выйти отсюда живым, считаю обмен", - подчеркнул Балух.

Напомним:

  • 25 июня украинский политзаключенный Владимир Балух, удерживаемый в российской колонии, вновь объявил голодовку. Балух требует допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
  • Недавно Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 
  • ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Балух более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
  • В настоящее время Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ. 

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Темы: Балух Крым политзаключенные Росcия


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