МИД: Заявления Сийярто не соответствуют договоренностям Киева и Будапешта

Последние высказывания венгерского министра иностранных дел в Торонто не соответствуют достигнутым ранее договоренностям между странами по языку образования.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Егор Божок послу Венгрии Иштвану Ийдярто.

Как сообщает "Европейская правда", посла пригласили на разговор после последних заявлений Сийярто.

Божок подчеркнул, что "у украинской стороны вызвали удивление последние высказывания министра Сийярто в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, которые не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии и предыдущим договоренностям", говорится в заявлении министерства.

В МИД подчеркнули дипломату, что украинская сторона выполнила рекомендации Венецианской комиссии и пошла навстречу венгерской стороне по имплементации закона Украины "Об образовании".

В частности, в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" учтено просьбу венгерской стороны о продлении переходного периода до 2023 года.

Божок также напомнил, что во время его визита в мае 2019 года в Будапешт украинской стороной инициирована разработка алгоритма урегулирования неконструктивных вопросов в украинском-венгерских отношениях.

"Ответ на предложения украинской стороны пока не получен", – добавили в МИД.

Напомним: