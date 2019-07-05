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"Голос" слушает советы бывшего консультанта партии Ляшко

Пятница, 5 июля 2019, 11:41

Партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" привлекла к созданию креатива политконсультанта Николая Давидюка, который на прошлых парламентских выборах работал с "Радикальной партией" Олега Ляшко.

Об этом говорится в статье "Украинской правды": Новые партии на выборах. Кто и чем занимается в штабах "Слуги народа" и "Голоса".

Отмечается, что бывший политконсультант Ляшко сейчас баллотируется в Раду по списку "Голоса" и занимается в команде созданием креатива, стратегических и тактических ходов.

Сообщается, что в команде "Голоса" нет главного стратега или тактика. Избирательная стратегия партии Вакарчука - это коллективная деятельность штаба, а если точнее - ситуативной комнаты, куда входят несколько человек.

В частности, руководитель избирательного штаба партии, бывшая заместитель министра экономразвития и торговли правительства Яценюка Айвараса Абромавичюса Юлия Клименко.

А также заместитель председателя штаба - Ярослав Железняк, который работал экспертом по вопросам сотрудничества правительства-парламента и коммуникаций, а сейчас координирует работу по мажоритарным округам.

Кроме того, в избирательном штабе "Голоса" работает бывший исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин, который занимается развитием партии.

По данным УП, PR-специалист Ярина Ключковская отвечает за коммуникации и пиар-стратегию.

Отмечается, что в свое время Ключковская работала в коммуникационных подразделениях крупных международных Microsoft Ukraine, Group DF, UMC и Metro Cash & Carry Ukraine.

Работу с регионами курирует общественная активистка, бывшая соратница Михаила Саакашвили, а впоследствии Анатолия Гриценко, Соломия Бобровская.

Сообщается, что в программных наработках и месседжах штаба помогает журналист и кандидат в народные депутаты Сергей Рахманин.

В публикации указывается, что для того, чтобы разжевать людям, чем партия Вакарчука отличается от других, "Голос" делает тактические шаги.

В частности, проводит живые встречи с избирателями, пытается привлечь наибольшее внимание медиа к своим мероприятиям, а также сам Вакарчук и другие кандидаты часто появляются в политических ток-шоу.

Читайте также: Глава партии "Голос" Юлия Клименко: Наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%

Напомним:

  • Согласно социологическим исследованиям за май в парламент имеют шанс попасть партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
  • Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
  • 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
  • В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.

Украинская правда

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Темы: ГолосВакарчуквиборы
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