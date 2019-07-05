Начальник управления религий Киева погорел на взятке

Заместителя начальника Департамента культуры Киевской администрации задержали во время получения 2 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным "Украинской правды", речь идет о Владимире Моцюке.

Моцюк вместе с директором Департамента культуры Дианой Поповой ФОТО С FACEBOOK Моцюка

"Чиновник Департамента культуры КГГА требовал и получил от гражданина Украины через посредника 2000 долларов за подготовку документов и ускорение регистрации религиозной организации", - говорится в сообщении.

Фото vppnr.gp.gov.ua

Сейчас проводятся неотложные следственные действия в служебных помещениях управления по делам национальностей и религий.

Моцюка задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

"В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - подытожили в ГБР.

По данным Военной прокуратуры центрального региона, задержали заместителя директора Департамента культуры – начальника управления по делам национальностей и религий. Именно эту должность, согласно сайту КГГА, и занимает Моцюк.

То, что на взятке задержали именно Моцюка, подтвердил и источник УП в городской администрации.

В прокуратуре добавили, что готовится ходатайство в суд об избрании чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от занимаемой должности.