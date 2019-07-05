В Одессе угрожают взорвать Морвокзал из-за Клюева, Шария и НАТО

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Пятница, 5 июля 2019, 12:32

Неизвестные сообщили о заминировании Морского вокзала в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, обнародовав электронное письмо с требованиями.

Омелян также добавил: "Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора".

В обнародованном письме отмечается, что если требования не будут выполнены, Морвокзал взорвут в 14:00.

Напомним:

  • Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию ексчиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в народные депутаты.

Украинская правда

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Темы: Одесса


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