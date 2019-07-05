В Одессе угрожают взорвать Морвокзал из-за Клюева, Шария и НАТО
Пятница, 5 июля 2019, 12:32
Неизвестные сообщили о заминировании Морского вокзала в Одессе.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, обнародовав электронное письмо с требованиями.
Омелян также добавил: "Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора".
В обнародованном письме отмечается, что если требования не будут выполнены, Морвокзал взорвут в 14:00.
Напомним:
- Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию ексчиновника времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в народные депутаты.
Украинская правда