В Одессе угрожают взорвать Морвокзал из-за Клюева, Шария и НАТО

Неизвестные сообщили о заминировании Морского вокзала в Одессе.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Получили "требования" запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе", - написал он, обнародовав электронное письмо с требованиями.

Омелян также добавил: "Нет, это не местные сумасшедшие. Это четкая политика Москвы по устрашению, блокады и террора".

В обнародованном письме отмечается, что если требования не будут выполнены, Морвокзал взорвут в 14:00.

Напомним: