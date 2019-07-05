Зеленский о потерях на Донбассе: Герои погибли не зря

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Пятница, 5 июля 2019, 12:31

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и родственникам погибших на Донбассе военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении в Твиттере главы государства.

"За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений" - прокомментировал президент.

Напомним:

  • Пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля сообщал об одном погибшем в сутки.
  • В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Донбасс ООС


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