Зеленский о потерях на Донбассе: Герои погибли не зря
Пятница, 5 июля 2019, 12:31
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и родственникам погибших на Донбассе военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении в Твиттере главы государства.
"За последние сутки Украина потеряла двух защитников - солдата Олега Жукова и старшего солдата Эдуарда Лободу. Трудно подобрать слова сочувствия для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений" - прокомментировал президент.
За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. «Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!» – прокоментував сумну звістку Президент.— Офіс Президента (@APUkraine) 5 липня 2019 р.
Напомним:
- Пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля сообщал об одном погибшем в сутки.
- В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.
Украинская правда