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Вакарчук готов "бить по рукам" нардепов Зеленского

Пятница, 5 июля 2019, 12:45

Партия "Голос" поддержит позитивные инициативы президента Владимира Зеленского, но будет сдерживать депутатов "Слуги народа", если они будут поступать негоже.

Об этом основатель партии "Голос", певец и молодой политик Святослав Вакарчук заявил в интервью "Радио Свобода".

"По отношению к новому президенту политика партии очень проста: мы готовы поддерживать все его позитивные инициативы, которые соответствуют нашей программе", – сказал он.

"Но если президент или его политическая сила вдруг будут заниматься чем-то другим, не тем, что декларируют, мы считаем, что наша миссия – сдерживать, балансировать, останавливать. Я это называю "политически бить по рукам", – заявил Вакарчук.

Он также сказал: "Мы сделаем все для того, чтобы влиять на власть в Украине. Кто будет в коалиции – покажет время. Только конфигурация сил после 22 июля покажет, что, кто и где на самом деле".

Вакарчук сомневается, что сможет подписать коалиционное соглашение с теми, кто отвергает европейский путь Украины: "Парламент – это место для компромиссов. Но есть предел".

"Для нас "красная линия" – те политические силы, которые прямо поддерживают либо капитуляцию перед врагом, либо "опускание на колени" перед врагом", – заявил он.

"С теми, кто выступает против европейского пути Украины, кто так или иначе был замешан в коррупционных преступлениях, или кто имел отношение к тому, что Украина оказалась в той ситуации, в том числе и в войне с Россией сегодня, мы не собираемся ни о чем договариваться", – сказал Вакарчук.

"С другими политическими силами надо разговаривать. Политика – это искусство возможного", – добавил он.

Певец признался: "Если бы я мог получить ситуацию, при которой партия "Голос" получила бы абсолютное большинство в парламенте и могла бы формировать правительство, знали бы, как много на нас ответственности. И мы готовы к этому. Понимаем, что политические реалии другие. Поэтому нам придется искать так или иначе конфигурации".

"Я лично против того, чтобы те партии, которые уже 28 лет крутят миром в Украине и так ни к чему и не привели, действительно имели влияние на принятие решений дальше. Надо давать дорогу новым политикам", – добавил он.

По словам Вакарчука, "Голос" выступает за радикальные изменения.

"Например, наша идея о том, что тот, кто прогулял 50% заседаний, должен сдать мандат, пожалуй, является радикальной на сегодня. Еще до того, как мы сможем организовать изменения в законодательство по этому поводу, берем на себя публичное обязательство, что наши депутаты так поступят", – сказал Вакарчук.

"Те, кто пришли в "Голос", точно не будут держаться за мандат. У них могут измениться приоритеты или могут увидеть другие какие-то вещи, то пусть честно сделают – сдадут мандат, и кто-то другой за них зайдет", – добавил он.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВакарчукГолосСлуга народаЗеленскийвиборы
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