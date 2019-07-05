На выходных в Украине потеплеет и зальет дождями

В ближайшие дни, в результате перемещения влажной прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что ночью почти по всей Украине, кроме большинства западных областей, днем ​​в Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.

Ветер западных направлений, 5-10 м/с, днем ​​на востоке местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем ​​24-29°.

Сообщается, что в Киеве ночью местами кратковременный дождь, днем ​​без осадков; температура ночью 12-14°, днем ​​21-23°.

По данным синоптиков, ночью 7 июля в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем ​​в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах значительные дожди.

Температура ночью 11-16°, на юге до 19°; днем 23-28°, на юге 27-32°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.

В Киеве 7 июля ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем ​​во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 13-15°, днем ​​25-27°.

5 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.