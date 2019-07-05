На выходных в Украине потеплеет и зальет дождями
В ближайшие дни, в результате перемещения влажной прохладной воздушной массы с северо-запада Европы, в Украине ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Отмечается, что ночью почти по всей Украине, кроме большинства западных областей, днем в Крыму, Приазовье, восточных и Днепропетровской областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.
Ветер западных направлений, 5-10 м/с, днем на востоке местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 20-25°; на юге страны ночью 15-20°, днем 24-29°.
Сообщается, что в Киеве ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 12-14°, днем 21-23°.
По данным синоптиков, ночью 7 июля в Украине преимущественно без осадков, лишь в Карпатском регионе, днем в западных, северных и центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, в Карпатах значительные дожди.
Температура ночью 11-16°, на юге до 19°; днем 23-28°, на юге 27-32°. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град.
В Киеве 7 июля ночью без осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днем во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град. Температура ночью 13-15°, днем 25-27°.
5 июля в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре в пределах Киева 22°.