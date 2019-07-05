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Бубка ответил на обвинения в продаже своего голоса

Пятница, 5 июля 2019, 13:48

Президент Национального олимпийского комитета Украины, член исполкома Международного олимпийского комитета Сергей Бубка отвергает заявления бывшего губернатора бразильского штата Рио-де-Жанейро Серхио Кабрала о скупке голосов членов МОК при выборе города, который принимал игры летней Олимпиады 2016 года.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter в пятницу.

"Я полностью отвергаю все ложные заявления бывшего губернатора штата Рио, который сейчас отбывает длительный срок за коррупцию", - написал Бубка.

Бубка также сообщил, что пятый президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Ламине Диак никогда не связывался с ним по поводу голосования на выборах.

"Господин Диак никогда не связывался со мной по поводу моего голосования на выборах принимающего города на Олимпийских играх 2016 года. Мои адвокаты напишут господину Диаку, чтобы попросить его объяснить обвинения господина Кабрала, который в своих показаниях ошибочно утверждает, что господин Диак мог обеспечить мой голос", - написал он.

Бубка также добавил, что его адвокаты будут использовать все законные средства, чтобы защитить его права.

Напомним:

  • Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал, обвиняемый в коррупции, заявил, что подкупил Сергей Бубка и еще 8 человек во время голосования при выборе столицы Олимпийских игр-2016.

Темы: коррупциявзяткаспорт
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