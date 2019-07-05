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Вакарчук рассказал о своих встречах с Пинчуком

Пятница, 5 июля 2019, 14:10

Святослав Вакарчук общается с Виктором Пинчуком только по гуманитарным проектам.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос, когда певец и кандидат в народные депутаты в последний раз встречался с бизнесменом Пинчуком.

"Мы оба являемся членами наблюдательного совета музея Холокоста "Бабий Яр". Мы хотим в Киеве сделать большой исторический мемориал и музей Холокоста. Мы встречались – это было в мае. Говорили только в рамках этого", – сказал Вакарчук.

"Мы говорили приватно, может, минуту. Ну, и в рамках еще нескольких человек. Плюс я провел два часа за круглым столом. Мы говорили о том, какой должна быть следующая наша стратегия", – добавил он.

"Я не говорю с ним об этом (политике – ред.). Я не говорю ни с одним олигархом о том, идти мне в политику или нет. Меня, при всем уважении, интересует мнение обычных людей", – заявил Вакарчук.

По его словам, о своих шагах он больше советовался со своей совестью, со своей семьей и с людьми, которые для него являются моральными авторитетами.

"Идти в политику – это совет не профессиональный, это больше совет эмоциональный или нравственный. Это миф, навязанный нам кем-то, что есть профессиональные и непрофессиональные политики", – сказал Вакарчук и вспомнил, что в рок-музыканты он решил пойти в 19 лет, имея вместо опыта любовь к музыке.

Вакарчук также рассказал, что в Стэнфорде и в Йельском университете изучал пути различных стран к успеху.

"Не существует ни одного готового рецепта, который уже кто-то прошел, который Украина может взять и использовать. Я ехал туда понять, чей пример нам использовать, чтобы стать успешными", – сказал он.

"Сейчас олигархи через контроль над фракциями в Верховной Раде, через своих людей в министерствах, благодаря влиянию на те или иные регуляторы живут по отдельным правилам. И им лучше жить, чем другим, и проще. Это надо изменить", – отметил также Вакарчук.

Темы: ВакарчукПинчук
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