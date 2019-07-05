В Польше на нелегальной сигаретной фабрике задержали 12 украинский

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Пятница, 5 июля 2019, 15:14

В Силезском воеводстве разоблачили незаконную фабрику по производству сигарет и задержали в связи с этим 12 украинцев и двух поляков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Как сообщили в Бескидском отделе пограничной службы Польши, операцию по задержанию и ликвидации незаконного цеха в городе Пекары Шленск провели в понедельник. Мероприятия были осуществлены на основании информации нидерландской налоговой службы, а всю операцию координировал Европол.

"В одном из частных объектов выявлено полную линию по производству и упаковке сигарет, в том числе специализированные машины и сырье, необходимое для их изготовления. Там обнаружили также большое количество готовых сигарет и табака. В то же время во втором объекте обнаружили склад, где было несколько килограммов табака", - сообщила майор Эльжбета Пикор из Бескидского отдела Пограничной службы.

 

Во время операции правоохранители задержали 14 человек в возрасте от 24 до 43 лет, в том числе 2 поляков и 12 граждан Украины. Одного из поляков разыскивали на основании ордера на арест за предыдущие преступления.

Зато задержанные украинцы имели действительные документы, легализующие их пребывание в Польше.

Незаконная деятельность продолжалась с 2018 года. Сигареты вывозили из Польши и продавали в других странах Европейского Союза под видом одной из известных иностранных марок.

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Темы: Польша чрезвычайное происшествие


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