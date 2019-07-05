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Зеленский подвел итоги визита в Канаду

Пятница, 5 июля 2019, 15:32
Зеленский подвел итоги визита в Канаду

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время трехдневного визита в Канаду успел провести два десятка важных встреч и достичь определенных договоренностей.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Три дня находились в Канаде. Итоги таковы: 19 важных встреч и посещение нескольких мероприятий. Очень рад, что нам удалось достичь ряда важных договоренностей", - написал Зеленский. 

 

В частности, по его словам, удалось договориться о том, чтобы молодые украинцы могли приезжать в Канаду, а молодежь Канады - в Украину по упрощенной процедуре на обучение и работу на срок до 1 года.

"Второе: Канада выразила желание приобщить Украину к программе Trusted Travellers, то есть украинцам теперь будет легче попасть в Страну кленового листа – это уверенный шаг к будущему безвизу с Канадой", - написал Зеленский.

Он добавил, что также договорился о расширении Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций и о возможности поставок оборонительного оружия и новейшей военной техники из Канады.

"В конце визита удалось немного побыть человеком", - подытожил Зеленский, вероятно имея в виду то, что посетил Ниагарский водопад. 

 

Напомним:

  • Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.
  • За это время он провел более десятка двусторонних и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийКанада
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