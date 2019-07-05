Свитолина повторила свой рекорд на Уимблдоне

Свитолина пробилась в следующий круг самого престижного теннисного турнира
Украинка Элина Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари на пути в 1/8 финала соревнований на Уимблдоне.
Об этом сообщается на сайте Большой теннис Украины.
Свитолина обыграла Саккари в терх сетах – 6:3, 6:7(1), 6:2", - сказано в сообщении.
Для теннисисток это был первый очный поединок.
Свитолина ранее уже выходила в четвертый раунд Уимблдона (2017), а Саккари за всю карьеру еще ни на одном из турниров Большого Шлема не играла в четвертом круге.
В первом сете Саккари первой удалось сделать брейк (3-1), после чего сразу пять геймов ушло в актив Свитолиной (в том числе 18 из последних 19 розыгрышей).
"Во второй партии гречанка не удержала отрыв в два брейка, а Свитолина, уступая по ходу сета 3-5, счет сравняла. В 12-м гейме на подаче соперницы украинка не реализовала два матчбола, после чего на тай-брейке взяла только один розыгрыш", - сказано в сообщении.
Свитолина выполнила брейк в начале решающего сета (2*-1) и после пяти геймов воспользовалась медицинским перерывом.
За всю третью партию у Саккари было три брейкпоинта, которые она не реализовала. Украинка выполнила второй брейк, после чего завершила поединок с пятого матчбола в этом гейме на своей подаче.
В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Петра Мартич – Даниэль Коллинс.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua