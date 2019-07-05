Свитолина повторила свой рекорд на Уимблдоне

Украинка Элина Свитолина обыграла гречанку Марию Саккари на пути в 1/8 финала соревнований на Уимблдоне.

Об этом сообщается на сайте Большой теннис Украины.

Свитолина обыграла Саккари в терх сетах – 6:3, 6:7(1), 6:2", - сказано в сообщении.

Для теннисисток это был первый очный поединок.

Свитолина ранее уже выходила в четвертый раунд Уимблдона (2017), а Саккари за всю карьеру еще ни на одном из турниров Большого Шлема не играла в четвертом круге.

В первом сете Саккари первой удалось сделать брейк (3-1), после чего сразу пять геймов ушло в актив Свитолиной (в том числе 18 из последних 19 розыгрышей).

"Во второй партии гречанка не удержала отрыв в два брейка, а Свитолина, уступая по ходу сета 3-5, счет сравняла. В 12-м гейме на подаче соперницы украинка не реализовала два матчбола, после чего на тай-брейке взяла только один розыгрыш", - сказано в сообщении.

Свитолина выполнила брейк в начале решающего сета (2*-1) и после пяти геймов воспользовалась медицинским перерывом.

За всю третью партию у Саккари было три брейкпоинта, которые она не реализовала. Украинка выполнила второй брейк, после чего завершила поединок с пятого матчбола в этом гейме на своей подаче.

В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей матча Петра Мартич – Даниэль Коллинс.