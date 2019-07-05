В центре Киева произошла стрельба

В центре Киева неизвестный устроил стрельбу на выходе из супермаркета.

Об этом сообщает пресс служба столичной полиции.

Сообщение о стрельбе на Бессарабской площади поступило дежурному около 13 часов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции и сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изымают две гильзы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.