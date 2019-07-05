В центре Киева произошла стрельба

1154 просмотра
Пятница, 5 июля 2019, 16:18

В центре Киева неизвестный устроил стрельбу на выходе из супермаркета.

Об этом сообщает пресс служба столичной полиции.

Сообщение о стрельбе на Бессарабской площади поступило дежурному около 13 часов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа управления полиции и сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители установили: в супермаркете была очередь, когда в помещение зашел мужчина. Парень начал конфликтовать с покупателями, а затем вышел на улицу и сделал несколько выстрелов вверх из стартового пистолета и скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. На данный момент следователи опрашивают свидетелей и очевидцев данного конфликта, а оперативники изымают записи с камер видеонаблюдения. В частности с места происшествия эксперты изымают две гильзы.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киев полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В киевском метро открыли необычный офис полиции 5 июля 2019, 13:51
Уголовную полицию Киева возглавил организатор скандальной спецоперации 5 июля 2019, 13:20
Начальник управления религий Киева погорел на взятке 5 июля 2019, 12:09
Все новости
Главные новости
В команде Зеленского назрел первый серьезный конфликт – источники
После огласки ГПУ возобновила дело против Иванющенко
Зеленский сменил руководителя Донецкой ОГА
Зеленский начал чистку в АМКУ
Все новости
исследование

Сердце бегуна против сердца пловца: чье сильнее

future

Какова нынешняя молодежь, как с ней общаться и к чему готовиться

мода

7 собак до и после стрижки

Поиск по сайту
Архив
Весь архів