Каждому третьему россиянину не нравится, что делает Путин

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Пятница, 5 июля 2019, 18:39

Треть россиян не поддерживает деятельность президента России Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром".

Согласно обнародованным результатам 68% опрошенных ответили, что одобряют действия Путина, 31% не одобряют, а 1% отказались дать ответ.

Отметим, что в январе 2019 года 34% опрошенных негативно относились к его деятельности.

Опрос проведен 27 июня - 4 июля 2019 по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Темы: Росcия Путин


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