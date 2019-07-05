Полиция показала, где в Киеве больше всего пьяных водителей

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах Киева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 ночи", - отмечают патрульные.

Также сообщается, что в июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего – в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).

В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода – 709 в Днепровском районе Киева.

Напомним: