Полиция показала, где в Киеве больше всего пьяных водителей

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Пятница, 5 июля 2019, 18:58

В июне больше всего водителей в состоянии алкогольного опьянения зафиксировали в Деснянском и Дарницком районах Киева.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Facebook.

"Зачастую инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23 до 2 ночи", - отмечают патрульные.

Также сообщается, что в июне административно наказаны почти полторы тысячи водителей в нетрезвом состоянии. Больше всего – в Деснянском (131) и Дарницком районах (120).

В то же время, самый высокий показатель нетрезвых водителей за полгода – 709 в Днепровском районе Киева.

Напомним:

  • 22 ноября 2018 года Верховная Рада ужесточила ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Предусматриваются штрафы от 17 тыс. грн (1000 необлагаемых минимумов доходов граждан) до 34 тыс. грн (2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением прав на срок до 3 лет.
  • Те же действия, совершенные повторно, наказываются штрафом в 51 тыс. грн (3000 необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права управления на срок от 2 до 3 лет.
  • В то же время, в МВД сообщили, что штрафовать по новому закону начнут с 1 января 2020 года.
  • Сейчас нетрезвое вождение наказывается штрафом в 10200 гривен и лишением прав на год. Те же действия, совершенные более 2 раз в год, наказываются штрафом в 40800 грн и лишением прав на 10 лет.

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Темы: полиция авто Киев


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