ООС: снайперы под Водяным, один ранен, четверо травмированы

С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 14 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ​​ранен, четыре травмированы.

Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил.

Так, противник совершил 6 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 8 – в районе "Севера".

На "Востоке" стреляли из снайперской винтовки под Водяным; из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Петровского; из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в окрестностях Новотроицкого; из крупнокалиберного пулемета в Николаевке; из миномета калибра 120 мм в окрестностях Широкино; из крупнокалиберного пулемета неподалеку от Марьинки.

На "Севере" трижды обстреливали окраины Крымского из минометов калибра 82 мм; Новотошковского - из гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Новолуганского - трижды из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм.

Сообщают об одном раненом украинском военнослужащем и четырех травмированных.

Напомним: