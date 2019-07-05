ООС: снайперы под Водяным, один ранен, четверо травмированы
С начала суток незаконные вооруженные формирования совершили 14 обстрелов украинских позиций на Донбассе, один украинский боец ранен, четыре травмированы.
Об этом информирует пресс-центр Объединенных сил.
Так, противник совершил 6 обстрелов в районе оперативно-тактической группировки "Восток" и 8 – в районе "Севера".
На "Востоке" стреляли из снайперской винтовки под Водяным; из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия вблизи Петровского; из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в окрестностях Новотроицкого; из крупнокалиберного пулемета в Николаевке; из миномета калибра 120 мм в окрестностях Широкино; из крупнокалиберного пулемета неподалеку от Марьинки.
На "Севере" трижды обстреливали окраины Крымского из минометов калибра 82 мм; Новотошковского - из гранатометов и крупнокалиберного пулемета; Новолуганского - трижды из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП; Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм.
Сообщают об одном раненом украинском военнослужащем и четырех травмированных.
Напомним:
- Пресс-центр Объединенных сил по состоянию на 7:00 5 июля сообщал об одном погибшем в сутки.
- В четверг, 4 июля, в больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.
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