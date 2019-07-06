Волкер: В США ожидают визит Зеленского

142 просмотра
Суббота, 6 июля 2019, 04:08

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Курт Волкер.

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - рассказал Волкер.

Американский дипломат добавил: США стремятся дать Президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Напоминаем:

  • Ранее в ходе встречи представителей США и Польши в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, Волкер заявил, что внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.
  • Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.
  • За это время он провел более десятка двусторонних и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский Трамп США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Скорые Ахметова передали в регионы для обслуживания крестьян 5 июля 2019, 21:08
Зеленский намерен "возвратить ментальность" людей на Донбассе 5 июля 2019, 19:40
Зеленский говорит, что новый глава Донетчины не общается с братом из "ДНР" 5 июля 2019, 16:25
Все новости
Главные новости
ЦИК сняла Кузьмина с выборов в Раду
Политзаключенный Кремля прекратил голодовку – удовлетворили его требование
Новости 5 июля: Конфликт в Зе!команде, друк бюллетеней и новые кадровые решения Зеленского
На задержанном возле Гибралтара танкере есть украинцы
Все новости
Фото

Истории людей, которые ежедневно носят историческую одежду

Фотопроект

Думаете, у вас сложная работа? 25 фотографий, которые убедят вас, что нет

тест

Боитесь отравиться летом? Проверьте, насколько вы рискуете

Поиск по сайту
Архив
Весь архів