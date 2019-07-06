Волкер: В США ожидают визит Зеленского
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.
Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Курт Волкер.
"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - рассказал Волкер.
Американский дипломат добавил: США стремятся дать Президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".
"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.
Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak— Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.
Напоминаем:
- Ранее в ходе встречи представителей США и Польши в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, Волкер заявил, что внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.
- Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.
- За это время он провел более десятка двусторонних и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.