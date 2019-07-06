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Волкер: В США ожидают визит Зеленского

Суббота, 6 июля 2019, 04:08

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Курт Волкер.

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - рассказал Волкер.

Американский дипломат добавил: США стремятся дать Президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Напоминаем:

  • Ранее в ходе встречи представителей США и Польши в Торонто, в кулуарах ежегодной Конференции поддержки реформ Украины, Волкер заявил, что внешнеполитические ведомства Соединенных Штатов и Польши прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине и для ее динамичного развития.
  • Президент Украины Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Канаде с 1 по 3 июля.
  • За это время он провел более десятка двусторонних и многосторонних встреч и принял участие в конференции по реформам в Украине, которая проходила в Торонто.

Темы: ЗеленскийТрампСША
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