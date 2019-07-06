Волкер: В США ожидают визит Зеленского

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшем будущем.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал Курт Волкер.

"Мы ждем его визита. Дата еще не назначена. Этот вопрос ближайшего будущего. Очень важно, чтобы оба президента встретились. Они никогда раньше не встречались, хотя и общались по телефону", - рассказал Волкер.

Американский дипломат добавил: США стремятся дать Президенту Зеленскому сигнал, что полностью поддерживают его усилия касательно "реальных реформ в Украине".

"Это настоящая возможность для Украины. Если Зеленский сможет это сделать, он позволит Украине оторваться от наследства прошлого", - подчеркнул Волкер.

Курт Волкер: сигнал Зеленського у вигляді розведення військ "надзвичайно позитивний крок", який привертає увагу до бездіяльності Росії. @SpecRepUkraine сказав, що Україна має відіграти роль лідера у Нормандському процесі, водночас США продовжуватимуть підтримувати її дії. pic.twitter.com/bjJQDCM7Ak — Голоc Амepики (@chastime) 5 липня 2019 р.

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