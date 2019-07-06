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Война на востоке: пострадало 6 украинских военных

Суббота, 6 июля 2019, 07:50

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза вблизи Водяного - из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;
- дважды у Богдановки - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- окрестности Николаевки - из крупнокалиберного пулемета;
- три раза в районе населенного пункта Широкино - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- окрестности Марьинки - из крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новоселовка Вторая - из гранатометов различных систем;
- у Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Новогнатовка - из противотанкового гранатомета;
- окрестности Ппавлополя - из автоматической гранатомета;
- вблизи Авдеевки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- пять раз окраины Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- у Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм;
- неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;
- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевые травмы. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое  не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток, 6 июля, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Штрокино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции сил ООС были обстреляны один раз недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм.

Темы: ООСбоевые действия
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