За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- два раза вблизи Водяного - из противотанковых гранатометов, снайперских винтовок и стрелкового оружия;

- дважды у Богдановки - из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку Новотроицкого - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- окрестности Николаевки - из крупнокалиберного пулемета;

- три раза в районе населенного пункта Широкино - из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

- окрестности Марьинки - из крупнокалиберного пулемета;

- вблизи Новоселовка Вторая - из гранатометов различных систем;

- у Красногоровки - из крупнокалиберного пулемета;

- неподалеку Новогнатовка - из противотанкового гранатомета;

- окрестности Ппавлополя - из автоматической гранатомета;

- вблизи Авдеевки - из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 13 раз:

- четыре раза в районе населенного пункта Крымское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;

- пять раз окраины Новолуганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;

- у Золотого-4 - из минометов калибра 120 и 82 мм;

- неподалеку Майского - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- в районе населенного пункта Светлодарск - из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения, еще четыре – боевые травмы. Военные отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 5 июля двое оккупантов уничтожены и трое ранены.

С начала текущих суток, 6 июля, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Штрокино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции сил ООС были обстреляны один раз недалеко от населенного пункта Хутор Вольный - из миномета калибра 82 мм.