В Венгрии назвали Зеленскому условия прекращения блокирования Украины в НАТО

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Суббота, 6 июля 2019, 12:38

Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода".

"Если речь об образовании - это венгры, живущие в Украине, имели стопроцентную возможность учиться на родном языке до момента, пока "образовательный закон" не приняли. Поэтому мы как минимум ожидаем поправки (в закон - ред.), которая восстановит права венгров, которые у них были. По "языковому закону" - то он практически "убивает" шансы использовать венгерский язык в госуправлении, культуре, медиа. Таким образом поправка, которая позволит венграм использовать свой родной язык в этих областях, нас полностью удовлетворит", - сказал Сийярто.

Министр отметил, что Венгрия связывает новые надежды с президентом Владимиром Зеленским.

"Хочу вам откровенно сказать, мы видим нового президента Украины как новую надежду. Должен быть с вами честным, мы чувствовали, что бывший президент Украины Петр Порошенко проводит антивенгерскую политику. Я не знаю, было ли это специально, или по иным причинам произошло...Но без сомнений - итогом всех его решений стала четкая политика против Венгрии", - сказал он.

Напомним:

  • Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.
  • Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.

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Темы: Венгрия Зеленский


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