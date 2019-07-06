Богдан: СБУ должна расследовать заявление Садового о "мусорной блокаде" Львова

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Суббота, 6 июля 2019, 14:10

Председатель Офиса президента Андрей Богдан считает, что СБУ должна расследовать "мусорную блокаду" Львова в 2016 году.

В своем выступлении на представлении нового председателя Львовской ОГА мэр Львова Андрей Садовый отметил, что хотел бы реального расследования "мусорной блокады" Львова и наказания виновных, передает "Интерфакс-Украина".

"Я уже озвучивал, что бывший президент Украины Петр Порошенко предлагал мне лично подписать соглашение. Согласно нему блокаду должны были снять, если фракция "Самопомич" в парламенте займет другую позицию. У меня даже есть копия этого документа. Я на этот заговор не пошел принципиально", - отметил Садовый.

Зеленский и Богдан предложили мэру Львова озвучить конкретные фамилии организаторов "мусорной блокады".

"Мы как раз привезли главу Службы безопасности Украины и хотим услышать конкретные фамилии людей из исполнительной власти и местных властей, которые способствовали этому давлению", - подчеркнул Зеленский.

Садовый на это ответил, что готов работать со следствием.

"Если соответствующие дела будут открыты, то Львовский горсовет предоставит всю необходимую информацию, потому что для меня важны объективность и честный результат", - заверил он.

После этого Богдан отметил, что высказывания Садового можно считать заявлением о преступлении.

"Это экологическая безопасность государства, экологическая безопасность целого города, санитарная безопасность граждан. Такое заявление о преступлении следует внести в ЕРДР, и думаю, что Служба безопасности может и должна эффективно расследовать, кто давал команду, кому, как выполняли, как блокировали, какие были задействованы подразделения и соответствующие должностные лица", - заявил он.

Богдан отметил, что "если было нарушение трудовой дисциплины, то на основании этих данных уволить, а тех, кто непосредственно давал и выполнял незаконные указания, надо привлечь к ответственности".

Напомним:

  • В мае 2016 года на территории Грибовицкой свалки произошел большой пожар и обвал твердых бытовых отходов. Под завалами погибли трое спасателей.
  • После этого Садовый попросил власти объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации, но в ответ экс-президент Петр Порошенко заявил, что "мусор надо убирать, а не делать на нем большую политику".
  • Садовый заявлял, что это была "мусорная блокада" и обвинял в ее организации АП.

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Темы: Львов Зеленский Богдан Садовый СБУ


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