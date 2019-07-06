Мощный взрыв в пригороде Майами разрушил торговый комплекс, есть пострадавшие

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Суббота, 6 июля 2019, 21:09

В результате мощного взрыва в г.Плантейшн (пригород Майями, Флорида, США) разрушено здание торгового центра, пострадали около 20 человек.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные власти, от 15 до 20 человек получили травмы, двое из них - серьезные.

Точное количество пострадавших уточняется. 

Взрыв повредил десятки транспортных средств.

Как заявил представитель местной пожарной службы, причина и источник взрыва еще не подтверждены, однако на месте инцидента был выявлен разрыв газопровода.

 

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Темы: США взрыв жертвы


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