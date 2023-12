Мощный взрыв в пригороде Майами разрушил торговый комплекс, есть пострадавшие

В результате мощного взрыва в г.Плантейшн (пригород Майями, Флорида, США) разрушено здание торгового центра, пострадали около 20 человек.

Как сообщает ВВС со ссылкой на местные власти, от 15 до 20 человек получили травмы, двое из них - серьезные.

Точное количество пострадавших уточняется.

Взрыв повредил десятки транспортных средств.

Как заявил представитель местной пожарной службы, причина и источник взрыва еще не подтверждены, однако на месте инцидента был выявлен разрыв газопровода.

Debris everywhere following gas explosion in Plantation; University Drive is closed. pic.twitter.com/QxVvj0Mrkt

.@DavieFireRescue Responding to gas explosion near south university Dr. and Peters Road. Gathering more information now. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kQLSFaFT3e