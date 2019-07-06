Управлениям СБУ на Львовщине и Закарпатье назначили новых руководителей

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей региональных управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом 6 июля сообщили на странице СБУ в Facebook.

На должность начальника областного управления СБУ во Львовской области назначен Александр Бондарук, на должность руководителя управления СБУ в Закарпатской области - Иван Рудницкий.

"Глава государства подчеркнул важность ежедневной координации совместных усилий СБУ с новым председателем Львовской ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский поручил СБУ выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных, причастных к противоправным действиям.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе СБУ, Баканов "определил перед новоназначенными руководителями региональных управлений первоочередные задачи по обеспечению госбезопасности, в частности борьбу с контрабандой и противодействие системной коррупции".

Указы о назначении новых руководителей облуправлений СБУ президент Украины подписал 1 июля.

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области, был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко. Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Напомним,