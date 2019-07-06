Управлениям СБУ на Львовщине и Закарпатье назначили новых руководителей

1289 просмотров
Суббота, 6 июля 2019, 22:27

Временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов представил новых руководителей региональных управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях.

Об этом 6 июля сообщили на странице СБУ в Facebook.

На должность начальника областного управления СБУ во Львовской области назначен Александр Бондарук, на должность руководителя управления СБУ в Закарпатской области - Иван Рудницкий

"Глава государства подчеркнул важность ежедневной координации совместных усилий СБУ с новым председателем Львовской ОГА для обеспечения государственной безопасности и защиты законных прав и свобод граждан в регионе", - говорится в сообщении.

В частности, Зеленский поручил СБУ выяснить обстоятельства пожара на местном полигоне твердых бытовых отходов и последующих техногенных проблем в городе и привлечь к ответственности лиц, прежде всего должностных, причастных к противоправным действиям.

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе СБУ, Баканов "определил перед новоназначенными руководителями региональных управлений первоочередные задачи по обеспечению госбезопасности, в частности борьбу с контрабандой и противодействие системной коррупции".

Указы о назначении новых руководителей облуправлений СБУ президент Украины подписал 1 июля.

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области, был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко. Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.

Напомним,

  • 6 июля президент Владимир Зеленский в ходе рабочего визита на Закарпатье заявил, что требует сменить сотрудников облуправления СБУ, которые отвечают за борьбу с коррупцией и контрабандой, а также призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления об увольнении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: СБУ Львовщина Закарпатье


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К" 6 июля 2019, 17:23
Кистион назвал обвинения СБУ "политзаказом" и вспомнил о Порошенко 6 июля 2019, 16:48
Богдан: СБУ должна расследовать заявление Садового о "мусорной блокаде" Львова 6 июля 2019, 14:10
Все новости
Главные новости
В США озвучили планы по борьбе с пропагандой Кремля
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию о милитаризации Крыма Россией
Зеленский хочет отставки СБУшников Закарпатья из отдела "К"
Офис президента о контрабанде: Наверх больше заносить не надо
Все новости
семья

10 ежедневных привычек, которые усилят вашу связь с ребенком

здоровье

Голодание: как правильно и когда оно может быть полезным

язык

Что стоит знать о "дематюкизации" языка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів