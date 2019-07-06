НАТО готовит ответ на ракетное решение России

НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны в ответ на развертывание новой российской ракеты средней дальности и выхода Москвы из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на слова нескольких европейских представителей, пишет "Радио Свобода".

"Зеркальный ответ" Москве - создание собственных ракетных средств наземного базирования - в НАТО считают малопривлекательной альтернативой, отмечает издание.

Если 29 членов альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, которая противостоит межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов по перехвату российских крылатых ракет.

Вероятно, эти комплексы будут оснащены современными средствами поражения, использующими микроволновую и лазерную энергию.

Переориентация на Россию противоракетной обороны, которая сейчас нацелена на отражение угроз на ракетных направлениях вне зоны ответственности НАТО со стороны Ирана, может вызвать глубокий раскол внутри Североатлантического союза. Кроме того это может вызвать резко негативную реакцию Кремля, пишет газета.

"Это непоправимо испортит отношения с Москвой и обернется реальной эскалацией напряженности", - заявил экс-сотрудник Пентагона Джеймс Таунсенд, которого цитирует The New York Times.

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Напомним,