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НАТО готовит ответ на ракетное решение России

Суббота, 6 июля 2019, 23:19

НАТО рассмотрит возможность модернизации своих систем противоракетной обороны в ответ на развертывание новой российской ракеты средней дальности и выхода Москвы из Договора об ограничении ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на слова нескольких европейских представителей, пишет "Радио Свобода".

"Зеркальный ответ" Москве - создание собственных ракетных средств наземного базирования - в НАТО считают малопривлекательной альтернативой, отмечает издание.

Если 29 членов альянса не смогут договориться о перепрофилировании ПРО, которая противостоит межконтинентальным баллистическим системам, то у них останется компромиссный вариант в виде создания узкоцелевых комплексов по перехвату российских крылатых ракет.

Вероятно, эти комплексы будут оснащены современными средствами поражения, использующими микроволновую и лазерную энергию.

Переориентация на Россию противоракетной обороны, которая сейчас нацелена на отражение угроз на ракетных направлениях вне зоны ответственности НАТО со стороны Ирана, может вызвать глубокий раскол внутри Североатлантического союза. Кроме того это может вызвать резко негативную реакцию Кремля, пишет газета.

"Это непоправимо испортит отношения с Москвой и обернется реальной эскалацией напряженности", - заявил экс-сотрудник Пентагона Джеймс Таунсенд, которого цитирует The New York Times.

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Напомним, 

  • США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.
  • В декабре 2018 года США дали РФ 60 дней на возвращение к выполнению договора. По истечении этого строка США приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
  • 1 февраля Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.
  • Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.
  • Президент РФ Владимир Путин пообещал США "зеркальный ответ".
  • Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года. 
  • 3 июля Путин подписал закон об остановке выполнения Россией Договора о ракетах средней и малой дальности.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНАТОоружие
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